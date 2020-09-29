Вице-президент Европарламента призвал ЕС осудить азербайджанскую агрессию

Вице-президент Европарламента Фабио Массимо Кастальдо призвал Евросоюз осудить агрессию Азербайджана против Арцаха на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», пресс-релиз Фабио Массимо Кастальдо, члена делегации ЕС в парламентских комитетах по партнерству Армения-ЕС, опубликован на официальной странице постоянной комиссии по европейской интеграции Национального собрания в Facebook.

“Я решительно осуждаю продолжающееся насилие, в частности боевые действия азербайджанских сил в нагорно-карабахском регионе. Неприемлемое применение военной агрессии, повлекшее за собой многочисленные жертвы, даже среди гражданского населения, радикально подрывает возможность возобновления мирного процесса. Это грубое нарушение международного права и продолжающегося диалога в рамках ОБСЕ. Мы призываем все заинтересованные стороны немедленно отступить. Эта военная эскалация может дестабилизировать весь регион. Я глубоко убежден, что ЕС должен решительно поднять свой голос, оценивая возможность введения санкций, если требование о прекращении огня будет отклонено”, - сказал Кастальдо.

Вице-президент Европейского парламента отметил, что он подписал со своими коллегами из Европейского парламента письмо верховному представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосепу Борреллу, в котором они призвали его приложить все усилия для немедленного прекращения огня. Единственный способ восстановить доверие, необходимое для процесса диалога и задействовать обязательные механизмы для мониторинга возможных нарушений огня, как единственный способ восстановить доверие, необходимое для процесса эффективного диалога. Европейские ценности плюрализма и мира должны восторжествовать. Он также осудил агрессивную риторику президента Эрдогана и его поддержку Баку: "По данным СМИ, тысячи боевиков-джихадистов мобилизованы Турцией из северной Сирии. Если эта новость подтвердится, то чем тревожнее это вмешательство, тем оно неприемлемее. Мы призываем всех региональных игроков не использовать этот конфликт как предлог для расширения своих сфер влияния. Мы не можем быть просто зрителями в этой трагедии. Вместо этого мы должны быть миротворцами, посредниками в этом кровавом конфликте, который снова вспыхнул у границ ЕС”.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. 28 сентября погиб еще один ребенок. Всего погибло 4 мирных жителя - 2 ребенка, 1 женщина - 1 мужчина. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удар по военно-гражданской инфраструктуре Республики Армения, в результате чего в районе Варденис был убит один мирный житель. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, ВС Азербайджана потеряли 6 вертолетов, 50 БПЛА, 85 единиц бронетехники, 82 единицы автотранспорта, 1 самолет. 29 сентября Армия обороны НКР заявила, что Азербайджан потерял еще 11 БПЛА, в том числе и один ударный, 1 единицу инженерной бронетехники, 4 БТР 82А, 5 танков.