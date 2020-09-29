Биягов на заседании Совета ОДКБ представил ситуацию, сложившуюся в результате агрессии Азербайджана

Постоянный представитель Армении при Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Биягов на заседании Постоянного совета ОДКБ представил ситуацию, созданную вследствие агрессии, развязанной Азербайджаном на линии соприкосновения с Арцахом. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Республики Армения.

В сообщении говорится, что 29 сентября состоялось заседание Постоянного совета ОДКБ. Перед обсуждением вопросов повестки дня выступил Постоянный представитель Республики Армения при ОДКБ Виктор Биягов.

Виктор Биягов представил ситуацию, созданную в результате агрессии, развязанной Азербайджаном на линии соприкосновения с Арцахом, нанесения ударов по гражданскому населению и инфраструктурам с применением артиллерии и авиации и последующих провокационных действий. Постоянный представитель Республики Армения Биягов обратил внимание своих коллег на то, что азербайджанская агрессия была спланирована заранее, и выразил глубокую озабоченность по поводу безоговорочной поддержки Азербайджана Турцией, что является не чем иным, как полным нарушением международного права.

“Отказавшись от мирных переговоров, руководство Азербайджана избрало свой путь урегулирования карабахского конфликта, спровоцировав полномасштабную войну, в результате которой уже есть много жертв, в том числе и среди мирного населения. Особую тревогу вызывает безоговорочная военно-политическая помощь Турции Азербайджану, что еще больше дестабилизирует ситуацию в зоне ответственности ОДКБ и представляет серьезную угрозу для народов региона. Турецкие специалисты служат в Вооруженных силах Азербайджана, используется военная техника турецкого производства, в том числе БПЛА и военная авиация. Нас не может не беспокоить скопление турецко-азербайджанских группировок на границе страны-члена ОДКБ. Мы полны решимости - сопротивляться изо всех сил, чтобы нейтрализовать намерения турецко-азербайджанского союза”, - сказал представитель Армении.

Постоянный представитель Республики Армения при ОДКБ Виктор Биягов также упомянул о распространении Министерством обороны Азербайджана утром 29 сентября дезинформации с целью подготовить почву для эскалации конфликта и агрессии против Армении: “Расширение географии конфликта может создать непосредственную угрозу безопасности, территориальной целостности и суверенитету Республики Армения, и в этом случае мы будем вынуждены использовать соответствующие военно-политические механизмы, направленные на коллективный ответ на внешнюю агрессию”.