Кремль призывает Турцию и другие страны не подливать масло в огонь карабахского конфликта

Кремль убежден, что призывы разных стран оказать военную помощь Армении и Азербайджану лишь подливают масло в огонь нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что необходимо убедить стороны вернуться к политическому и дипломатическому решению вопроса.

“Прежде всего, Кремль считает необходимым немедленно прекратить огонь и боевые действия. Любое заявление об оказании военной помощи какой-либо из сторон однозначно подливает масла в огонь. Мы категорически против этого”, - заявил представитель Кремля. Песков отметил, что Россия находится на постоянной связи с Ереваном, Баку и Анкарой и призвала Турцию сделать все, чтобы убедить конфликтующие стороны прекратить огонь.

“Мы призываем все страны, особенно наших партнеров, таких, как Турция, сделать все, чтобы конфликтующие стороны прекратили огонь и вернулись к процессу мирного урегулирования конфликта”, - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что они находятся на постоянной связи со своими коллегами из Минской группы ОБСЕ, и что страны-сопредседатели должны занять ответственную позицию для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. 28 сентября погиб еще один ребенок. Всего погибло 4 мирных жителя - 2 ребенка, 1 женщина - 1 мужчина. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удар по военно-гражданской инфраструктуре Республики Армения, в результате чего в районе Варденис был убит один мирный житель. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.

В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, ВС Азербайджана потеряли 6 вертолетов, 50 БПЛА, 85 единиц бронетехники, 82 единицы автотранспорта, 1 самолет. 29 сентября Армия обороны НКР заявила, что Азербайджан потерял еще 11 БПЛА, в том числе и один ударный, 1 единицу инженерной бронетехники, 4 БТР 82А, 5 танков.