Вследствие агрессии Азербайджана компания с российским капиталом прекратила свои работы

Военная агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении нанесла удар по деятельности работающей в Армении компании с российским капиталом. В результате войны, развязанной азербайджанской армией, прекращены все работы на Сотском золотом месторождении, эксплуатируемом российской компанией “ГеоПроМайнинг Голд”.

Как сообщила «Арменпресс» ответственная компании “ГеоПроМайнинг Голд” Рузанна Григорян, работы на месторождении приостановлены с утра воскресенья, когда начались военные действия. “Дирекция компании прекратила работу, чтобы обеспечить безопасность персонала. Пока сохраняется угроза артобстрела территории рудника, работы на месторождении не возобновятся”, - отметила Рузанна Григорян.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. 28 сентября погиб еще один ребенок. Всего погибло 4 мирных жителя - 2 ребенка, 1 женщина - 1 мужчина. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удар по военно-гражданской инфраструктуре Республики Армения, в результате чего в районе Варденис был убит один мирный житель. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.

В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, ВС Азербайджана потеряли 6 вертолетов, 50 БПЛА, 85 единиц бронетехники, 82 единицы автотранспорта, 1 самолет.

29 сентября Армия обороны НКР заявила, что Азербайджан потерял еще 11 БПЛА, в том числе и один ударный, 1 единицу инженерной бронетехники, 4 БТР 82А, 5 танков.

Хосров Хлгатян