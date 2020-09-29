Армянская армия не нуждается в продуктах питания: представитель Министерства обороны

В Армянской армии нет проблем с продуктами питания. Об этом заявил представитель Министерства обороны Республики Арцах Арцрун Ованнисян, обратившись к собираемой помощи и к ее координации государственными органами.

“Уважаемые соотечественники, обязательно координируйте инициативы которые вы организуете, с органами местного самоуправления, подразделениями МЧС и другими государственными органами. Ваша помощь, делающаяся от всего сердца, очень значима, но она должна быть адресной. Например, нет смысла собирать еду. “В нашей армии нет проблем с продовольствием”, - как сообщает «Арменпресс», сказал Ованнисян.