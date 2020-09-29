Председатель Парламента Кипра сделает все возможное для осуждения вовлеченности Турции

Председатель Национального собрания Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с председателем Парламента Кипра Димитрисом Силурисом. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал Мирзоян.

“Господин спикер был хорошо осведомлен о деталях ситуации и передал свои самые теплые чувства и пожелания успеха армянскому народу. Г-н Силурис заверил, что он сделает все возможное для осуждения агрессии против нас и вовлеченности Турции” - написал Мирзоян.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. 28 сентября погиб еще один ребенок. Всего погибло 4 мирных жителя - 2 ребенка, 1 женщина - 1 мужчина. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удар по военно-гражданской инфраструктуре Республики Армения, в результате чего в районе Варденис был убит один мирный житель. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, ВС Азербайджана потеряли 6 вертолетов, 50 БПЛА, 85 единиц бронетехники, 82 единицы автотранспорта, 1 самолет.