 Сбито еще 5 вражеских танков: боевые действия продолжаются

По всей протяженности арцахо-азербайджанской границы 29 сентября продолжаются боевые действия.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Республики Арцах.

“Азербайджанская сторона предпринимает атаки, применяя артиллерию, БПЛА и бронетанковые силы. Части Армии обороны успешно отражают атаки противника, нанося ему значительные потери живой силы и бронетехники. По имеющимся данным, в результате действий армянских бойцов противник потерял еще 11 БПЛА, в том числе и один ударный, 1 инженерный бронетранспортер, 4 бронетранспортера 82 А, 5 танков. “Противник имеет и большие потери в живой силе”, - говорится в заявлении МО Арцаха.