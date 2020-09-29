В Варденисе в результате ударов Азербайджана убито гражданское лицо: МИД Армении

Вооруженные силы Азербайджана атаковали военные и гражданские инфраструктуры в районе Вардениса, в том числе нанесли удар и по мирным жителям, в результате чего погиб один человек. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявила пресс-секретарь МИД Республики Армения Анна Нагдалян.

“Сегодня утром МИД Республики Армения выступил с заявлением, в котором указывалось, что Азербайджан распространяет дезинформацию, подготавливая почву для боевых действий в направлении Варденисского района Республики Армения.

Через несколько минут азербайджанские вооруженные силы обстреляли военные и гражданские инфраструктуры в районе Вардениса, в том числе стреляли и по мирным жителям, в результате чего погиб один человек. Игнорируя постоянные призывы международного сообщества о прекращении боевых действий, Азербайджан при активном поощрении и военной и политической поддержке Турции расширяет зону военных действий, включив в нее также территорию Республики Армения.

Последовательным попыткам Азербайджана поставить под угрозу региональную безопасность и мир будет дан адекватный военный и политический ответ Республики Армения и Республики Арцах”, - отметила Нагдалян.