Омбудсмен Арцаха опубликовал имена 4 погибших среди гражданского населения

При установлении фактов по случаям нападений вооруженных сил Азербайджана на гражданское население Республики Арцах, проводимому Защитником прав человека Арцаха, были выяснены имена четырех мирных жителей.

Как сообщает «Арменпресс», омбудсмен Арцаха Артак Бегларян заявил, что граждане погибли в результате азербайджанского обстрела и ударов БПЛА по населенным пунктам.

“Убиты женщины 59, 79 лет, ребенок 9 лет и один 24-летний мужчина. Трое погибли при артобстреле, один - от удара БПЛА, это жители Мартуни, Гадрута и Мартакерта”, - отметил Бегларян.

Ниже приводятся имена погибших.

Виктория Геворгян, город Мартуни, 2011 г. р. Погибла во дворе своего дома в результате артобстрела. В то же время ранения получили также ее мать и брат. Эллада Балаян, город Мартуни, 1961 г. р. Погибла во дворе своего дома в результате обстрела. Лесмония Степанян, город Гадрут, 1941 г. р. Погибла в своей квартире в результате удара беспилотника. В 1992 г. в результате взрыва мины во дворе своего дома она потеряла руку, затем на войне погиб ее сын. Эрик Григорян, город Степанакерт, 1996 г. р. Погиб в результате артобстрела близ села Мец Шен Мартакертского района.

Омбудсмен продолжает миссию по сбору фактов, в рамках которой было зафиксировано ранение более 30 гражданских лиц, 4 погибших и масштабные имущественные и инфраструктурные потери.

Омбудсмен Армении Арман Татоян на пресс-конференции отметил, что в числе раненых вследствие агрессивных нападений есть также женщины, дети и пожилые люди.

“Очевидно, что под угрозой находится жизнь женщин, детей, пожилых людей, поскольку среди умерших есть и женщина, и ребенок, и пожилой человек”, - отметил Татоян.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. 28 сентября погиб еще один ребенок. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, ВС Азербайджана потеряли 5 вертолетов, 50 БПЛА, 80 единиц бронетехники, включительно 1 танк, 82 единицы автотранспорта, 1 самолет.