За ночь противник потерял около 60 военнослужащих: кадры панического бегства

На линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана всю ночь велись упорные бои. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал представитель МО Армении Арцрун Ованнисян.

“Противник сильным огнем бронетехники, БПЛА, артиллерии вновь попытался нанести удары, особенно в южном и северном направлениях. За это время азербайджанская сторона потеряла около 60 военнослужащих, а также была уничтожена военная техника противника. Он был отброшен назад. На данный момент боевые действия все еще продолжаются”, - сказал Ованнисян.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. 28 сентября погиб еще один ребенок. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 50 БПЛА, 80 единиц бронетехники, включительно 1 танк, 82 единицы автотранспорта, 1 самолет.

Лилит Демурян