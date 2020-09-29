В Варденисе горит гражданский автобус: Арцрун Ованнисян

В Варденисе от снаряда ударного БПЛА загорелся гражданский автобус. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал представитель МО Армении Арцрун Ованнисян, опубликовав фотографию.

Пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян ранее сообщила, что ВС Азербайджана вели огонь по воинской части Вардениса ВС Армении, а также применили воздушные силы в направлении позиций.

“Этой операции противника предшествовала дезинформация Министерства обороны Азербайджана о том, что Вооруженные силы Армении обстреляли из Варденисского района Дашкесанский район Азербайджана. Таким образом, фактически, противник попытался подготовить почву для обоснования своих дальнейших действий. Ждите жесткого ответа!”, - Шушан Степанян.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. 28 сентября погиб еще один ребенок. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 50 БПЛА, 80 единиц бронетехники, включительно 1 танк, 82 единицы автотранспорта, 1 самолет.