Арцрун Ованнисян сообщил об уничтожении еще одного азербайджанского БПЛА

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил о еще одном сбитом азербайджанском БПЛА. “Несколько минут назад мы сбили еще один БПЛА”, - как передает Арменпресс, об этом утром 29 сентября сообщил Арцрун Ованнисян.

Ованнисян на своей странице в социальной сети в Facebook использовал хэштег #Հաղթելուենք Мы победим! “Мы победим, потому что это Святая земля, потому что нам некуда отступать, поскольку добровольцы не уступают друг другу очередь на регистрацию, а сыновья министров записываются в добровольцы. Горжусь тобой, АРМЯНСКИЙ НАРОД!”

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. 28 сентября погиб еще один ребенок. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 36 БПЛА, 36 танков, 1 боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР, 47 БТР и 1 самолет. Противник потерял 50 беспилотников, 4 вертолета, 80 единиц бронетехники, 1 самолет, 82 единицы автотранспорта.