Я молюсь за Армению: Канье Уэст

Супруг известной телезвезды Ким Кардашьян, американский рэп-исполнитель Канье Уэст, на фоне военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, заявил, что он молится за Армению. Как передает «Арменпресс», об этом Канье Уэст написал в своем микроблоге в Twitter.

“Я молюсь за Армению, молюсь за семью Бреонны Тейлор, молюсь за мир, изменившийся из-за пандемии, молю Бога о любви, чтобы она снизошла на всех нас, наших друзей и наши семьи, и смягчила сердца людей всего мира. Благодарю Господа Бога за наши жизни. Во имя Иисуса, Аминь”, - написал рэпер.

Praying for Armenia Praying for Breonna Taylor’s family Praying for a world ravaged by the pandemic Praying for God’s love to cover us all Cover our friends and family soften the hearts of the world Thank you God for our lives. In Jesus name Amen — ye (@kanyewest) September 29, 2020

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. 28 сентября погиб еще один ребенок. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 36 БПЛА, 36 танков, 1 боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР, 47 БТР и 1 самолет.