Я молюсь за Армению: Канье Уэст

Супруг известной телезвезды Ким Кардашьян, американский рэп-исполнитель Канье Уэст, на фоне военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, заявил, что он молится за Армению. Как передает «Арменпресс», об этом Канье Уэст написал в своем микроблоге в Twitter.

“Я молюсь за Армению, молюсь за семью Бреонны Тейлор, молюсь за мир, изменившийся из-за пандемии, молю Бога о любви, чтобы она снизошла на всех нас, наших друзей и наши семьи, и смягчила сердца людей всего мира. Благодарю Господа Бога за наши жизни. Во имя Иисуса, Аминь”, - написал рэпер.

Praying for Armenia Praying for Breonna Taylor’s family Praying for a world ravaged by the pandemic Praying for God’s love to cover us all Cover our friends and family soften the hearts of the world Thank you God for our lives. In Jesus name Amen