МО Армении в виде инфографики представило пораженное вооружение противника

Министерство обороны Республики Армения в виде инфографики представило вооружение противника, пораженное армянскими ВС. Данные приводятся по положению на 21:00 28 сентября.

Как передает «Арменпресс», инфографику на своей странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

Согласно инфографике, армянские ВС сбили 49 беспилотников противника, 4 вертолета, 80 единиц бронетехники, 1 самолет, 82 автотранспорта.