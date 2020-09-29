Форум Нагорного Карабаха в Уругвае распространил заявление, осуждающее военную агрессию Азербайджана

Форум Нагорного Карабаха, действующий в Восточной Республике Уругвай, распространил заявление, осуждающее военную агрессию Азербайджана.

«Арменпресс» передает заявление Форума Нагорного Карабаха в Уругвае об осуждении новой военной агрессии со стороны Азербайджана:

“Форум Нагорного Карабаха в Уругвае, обеспокоенный широкомасштабным воздушным и наземным нападением Азербайджана на Республику Арцах, бомбардировки столицы Степанакерта, а также районов Арцаха, непосредственно граничащих с территорией Республики Армения, заявляет:

Мы в максимально возможной степени отвергаем и осуждаем это нападение, которое является результатом постоянно усиливающейся агрессии. Мы выражаем нашу полную поддержку всем тем, кто призывает к немедленному прекращению огня и к возвращению к переговорам при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Выражаем свою поддержку защите суверенных прав Республики Арцах. Выражаем свои соболезнования жертвам агрессии Азербайджана”, - говорится в заявлении форума.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 36 БПЛА, 36 танков, 1 боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР, 47 БТР и 1 самолет.