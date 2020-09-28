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Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН

Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем по инициативе последнего.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян коснулся ситуации на карабахско-азербайджанской границе и подчеркнул факт развязанной Азербайджаном войны. Премьер-министр отметил, что в отличие от эскалаций прошлых лет, нынешняя характеризуется очень активной, предвзятой позицией Турции и ее прямым дестабилизирующим присутствием в действиях Азербайджана.

Генеральный секретарь ООН выразил глубокую озабоченность по поводу сложившейся ситуации и развитиями событий, подчеркнув необходимость возобновления мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ.


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