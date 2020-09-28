В Арцахе сбит вражеский самолет
Около города Мартуни Республики Арцах сбит самолет противника. Как сообщает Арменпресс, об этом Общественному телевидению сообщил пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян.
Он заверил, что жизнь в Арцахе протекает в нормальном русле, хотя люди из соображений безопасности находятся в убежищах.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 00:01 Генсек ООН призвал к немедленному возобновлению переговоров
- 28.09-23:56 Армия обороны Арцаха обнародовала имена 26 погибших военнослужащих
- 28.09-23:52 Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН
- 28.09-23:32 Подразделения Армии обороны Арцаха проводят карательные действия: ВИДЕО
- 28.09-23:01 Пашинян призвал Меркель приложить все усилия, чтобы обуздать деструктивную позицию Турции
- 28.09-22:45 Под председательством Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности
- 28.09-22:28 СБ ООН проведет экстренную встречу по ситуации в Нагорном Карабахе
- 28.09-22:12 В Арцахе сбит вражеский самолет
- 28.09-22:04 Площадка «Армяне сегодня» начала флешмоб в поддержку солдат
- 28.09-21:49 Глава МИД Армении представил послам ситуацию в связи с развязанной Баку агрессией
- 28.09-21:46 ЕНП призывает к прекращению боевых действий
- 28.09-21:31 Депутат Европарламента выразил поддержку Арцаху и Армении
- 28.09-21:19 Украинские СМИ и эксперты активно представляют ситуацию в Арцахе
- 28.09-21:02 Указами президента Арцаха 46 военнослужащих посмертно награждены медалями
- 28.09-20:59 В течение нескольких дней враг будет поставлен на колени: президент Арцаха
- 28.09-20:58 В ходе нового широкомасштабного наступления враг потерял 370 человек
- 28.09-20:41 Reuters также сообщает об отправке Турцией сирийских боевиков в Азербайджан
- 28.09-20:33 АО Арцаха уже пресекла атаку врага и способна продвинуться на ее территорию: Товмасян
- 28.09-20:20 Привлечение Азербайджана к ответственности - механизм предотвращения противоправных действий: МИД
- 28.09-20:11 Армянская сторона улучшила свои позиции на некоторых участках: АО Арцаха
- 28.09-19:57 Азербайджанская сторона потеряла около 400 человек
- 28.09-19:56 Генсек МОФ выразила поддержку Армении
- 28.09-19:36 Желающие помочь населению Арцаха лица могут обратиться в посольство Армении в РФ
- 28.09-19:32 Необходимо немедленно восстановить режим прекращения огня и вернуться к переговорам: ОДКБ
- 28.09-19:31 С азербайджанскими паспортами протурецкие террористы могут направиться в Россию
23:27, 27.09.2020
Просмотрели 4492 раз Потери азербайджанской живой силы и военной техники: ВИДЕО 18+
11:46, 22.09.2020
Просмотрели 3471 раз Азербайджан готовит почву для нападения: египетский аналитик видит в этом почерк Турции
10:41, 28.09.2020
Просмотрели 3426 раз Азербайджанская сторона сообщает о пленении генерал-майора Маиса Бархударова
13:11, 28.09.2020
Просмотрели 2777 раз Сирийские наемники устроили в Азербайджане переполох: сообщают азербайджанские СМИ
15:05, 27.09.2020
Просмотрели 2532 раз АО Арцаха опровергает дезинформацию Азербайджана о захвате населенных пунктов