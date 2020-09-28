Глава МИД Армении представил послам ситуацию в связи с развязанной Баку агрессией

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 28 сентября принял аккредитованных в Армении послов, руководителей международных структур и организаций.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Мнацаканян проинформировал руководителей аккредитованных в Армении дипмиссий о сложившейся в результате развязанной Азербайджаном агрессии ситуации на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана, а также об атаках на гражданское население и гражданскую инфраструктуру с применением различного оружия. Министр подчеркнул, что военно-политическое руководство Азербайджана несет всю ответственность за дестабилизацию региона.

В ходе встречи министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян выразил озабоченность по поводу безоговорочной поддержки Турции Азербайджану, подчеркнув, что дестабилизирующая политика Турции наносит серьезный ущерб мирному урегулированию карабахского конфликта, а также безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа.