Депутат Европарламента выразил поддержку Арцаху и Армении

Шведский депутат, член Европарламента Шарли Веймерс выразил поддержку Арцаху и Армении. Как сообщает Арменпресс, Веймерс написал в своем микроблоге Твиттер пост в поддержку Армении и Арцаха.

«Я решительно осуждаю военную агрессию Азербайджана против Армении и Арцаха. Призываю Азербайджан прекратить все провокации. Люди в Арцахе должны жить в условиях свободы и мира. ЕС должен потребовать, чтобы Турция прекратила тайную военную поддержку этой агрессии», - написал он.