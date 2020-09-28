В течение нескольких дней враг будет поставлен на колени: президент Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян убежден, что в течение нескольких дней враг будет поставлен на колени. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил президент Арцаха во время встречи с добровольцами.

«Сотни танков напали по всем направлениям. Но за эти два дня они потеряли десятки, если не сотни, единиц военной техники. Они почти не продвинулись, заняли несколько позиций.

Вы все опытные, понимаете, что значит сдавать позицию, и сдаем, и захватываем, но в конце концов, когда уже захватываем, больше не сдаем. Это будет наша последняя и самая ответственная битва. Мы должны поставить врага на колени за несколько дней. И это удастся нам. Удастся, потому что у нас есть такие патриоты, как вы, у нас такие патриотически настроенные граждане Арцаха, как вы», - сказал Арутюнян.