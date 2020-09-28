В ходе нового широкомасштабного наступления враг потерял 370 человек

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал на своей странице в Facebook, что противник начал новую широкомасштабную наступательную операцию в районе долины Аракса и на участках Матагис-Талиш.

«АО Арцаха успешно противостоит всем атакам и атакам и наносит противнику значительные потери личного состава и техники. К этому моменту уничтожено 22 танка и 10 единиц боевой техники. Убиты более 370 военных ВС Азербайджана. У них большое количество раненых. 35 процентов раненых находятся в тяжелом состоянии», - как передает Арменпресс, написал Арцрун Ованнисян.