Время в Ереване: 11:07:36,   29 Сентябрь

Reuters также сообщает об отправке Турцией сирийских боевиков в Азербайджан

Reuters также сообщает об отправке Турцией сирийских боевиков в Азербайджан

Агентство Reuters также сообщает, что Турция посылает сирийцев на поддержку Азербайджана в эскалации конфликта с Арменией.

Как передает Арменпресс, Reuters пишет, что об этом заявили два сирийских бойца, отметив, что контролируемые Турцией наемники из северной Сирии базируются в Азербайджане.

Оба бойца сказали, что, по словам командиров их сирийских бригад, они будут зарабатывать около 1500 долларов в месяц - это большая зарплата для Сирии, где экономика в руинах и нестабильный курс валют.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации