Reuters также сообщает об отправке Турцией сирийских боевиков в Азербайджан

Агентство Reuters также сообщает, что Турция посылает сирийцев на поддержку Азербайджана в эскалации конфликта с Арменией.

Как передает Арменпресс, Reuters пишет, что об этом заявили два сирийских бойца, отметив, что контролируемые Турцией наемники из северной Сирии базируются в Азербайджане.

Оба бойца сказали, что, по словам командиров их сирийских бригад, они будут зарабатывать около 1500 долларов в месяц - это большая зарплата для Сирии, где экономика в руинах и нестабильный курс валют.