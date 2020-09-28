Reuters также сообщает об отправке Турцией сирийских боевиков в Азербайджан
20:41, 28 Сентябрь, 2020
Агентство Reuters также сообщает, что Турция посылает сирийцев на поддержку Азербайджана в эскалации конфликта с Арменией.
Как передает Арменпресс, Reuters пишет, что об этом заявили два сирийских бойца, отметив, что контролируемые Турцией наемники из северной Сирии базируются в Азербайджане.
Оба бойца сказали, что, по словам командиров их сирийских бригад, они будут зарабатывать около 1500 долларов в месяц - это большая зарплата для Сирии, где экономика в руинах и нестабильный курс валют.
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