Привлечение Азербайджана к ответственности - механизм предотвращения противоправных действий: МИД

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением в связи с серьезными нарушениями Азербайджаном законов и обычаев, применяемых во время вооруженных конфликтов. Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД Арцаха говорится:

“Продолжающееся с 27 сентября широкомасштабное вооруженное нападение Азербайджана на Республику Арцах сопровождается серьезными нарушениями законов и обычаев, применяемых во время вооруженных конфликтов.

В частности, в ходе агрессии против Республики Арцах азербайджанские вооруженные силы совершают умышленные нападения на гражданские объекты, не являющиеся военными целями, применяют запрещенные методы и средства войны, способные причинить излишние повреждения или излишние страдания, а также используют виды вооружений неизбирательного характера. В результате преступных действий Азербайджана среди гражданского населения Арцаха есть убитые и раненные. Серьезную обеспокоенность вызывает поступающая информация о том, что посредством Турции рекрутируются наемники из стран Ближнего Востока для участия в боевых операциях на стороне Азербайджана. Подобные действия Азербайджана являются серьезным нарушением международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и считаются военными преступлениями. Необходимо отметить, что и Республика Арцах (с 26 января 1993 года), и Азербайджан являются сторонами указанной Конвенции.

Очередную агрессию Азербайджана против Республики Арцах необходимо рассматривать в контексте широкомасштабных и систематических атак на гражданское армянское население, предпринимаемых азербайджанской стороной как в мирное, так и в военное время с самого начала Арцахского национально-освободительного движения и по сей день. Погромы армянского населения в Сумгаите, Баку и других городах Азербайджана, насильственная депортация всего армянского населения из Азербайджана, военные преступления азербайджанских вооруженных сил как в ходе войны против Арцаха в 90-х, так и в апреле 2016 года, продолжающиеся нарушения фундаментальных прав граждан Республики Арцах и препятствование им в реализации своих неотъемлемых прав являются не чем иным, как преступлением против человечности.

Азербайджанская сторона в очередной раз пытается поставить себя выше международного права. При этом противоправные деяния Азербайджана с каждым разом становятся все более угрожающими для жизни гражданского населения в частности и регионального мира и безопасности - в целом в нарушение Устава ООН. Именно в этом контексте следует рассматривать заявления представителей международных организации относительно необходимости незамедлительного прекращения боевых действий. Заслуживают особого внимания заявления политических и общественных деятелей из различных стран о необходимости привлечь Азербайджан к ответственности. Убеждены, что это является наиболее действенным механизмом по обеспечению соблюдения Азербайджаном взятых на себя обязательств в качестве члена международного сообщества, а также пресечению дальнейших его намерений совершать международно-противоправные деяния. Из имеющегося в арсенале международного сообщества инструментария по поддержанию регионального мира и безопасности международное признание Арцаха является наиболее результативной мерой. Наделение Республики Арцах международной правосубъектностью добавит к военным средствам обеспечения безопасности Республики также правовые механизмы по защите фундаментальных прав её граждан”.