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Армянская сторона улучшила свои позиции на некоторых участках: АО Арцаха

Армянская сторона улучшила свои позиции на некоторых участках: АО Арцаха

Произошли позиционные изменения на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал заместитель командующего Армией обороны Арцаха Артур Саркисян.

«Позиционные изменения, конечно, произошли. Ночью велись упорные бои, на некоторых участках мы вернули позиции», - сказал Саркисян, подчеркнув, что динамика постоянно растет и каждый час происходят позиционные изменения.


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