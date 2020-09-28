МО Армении опровергло слухи о гибели высокопоставленного армянского военнослужащего

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг муссируемые в азербайджанских СМИ слухи о гибели высокопоставленного армянского военнослужащего. Как сообщает Арменпресс, об этом Ованнисян написал на своей странице в Facebook.

«В Азербайджане муссируются слухи о смерти высокопоставленного армянского военнослужащего. Они не соответствуют действительности», - написал Ованнисян.