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МО Армении опровергло слухи о гибели высокопоставленного армянского военнослужащего

МО Армении опровергло слухи о гибели высокопоставленного армянского военнослужащего

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг муссируемые в азербайджанских СМИ слухи о гибели высокопоставленного армянского военнослужащего. Как сообщает Арменпресс, об этом Ованнисян написал на своей странице в Facebook.

«В Азербайджане муссируются слухи о смерти высокопоставленного армянского военнослужащего. Они не соответствуют действительности», - написал Ованнисян.


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