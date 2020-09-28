Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил запрос от Армении о применении промежуточных мер в отношении Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте структуры.

Напомним, что Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием применения промежуточных мер в отношении Азербайджана, в частности, обязать его прекратить бомбардировки гражданских объектов, воздерживаться от неизбирательных наступательных действий и использования в качестве целей граждан, гражданских объектов и населенных пунктов.