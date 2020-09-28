В настоящее время медпомощь получает около 100-120 раненых: остальные вернулись в строй

В настоящее время около 100-120 военнослужащих, раненых в результате действий противника на линии соприкосновения, получают медицинскую помощь: остальные вернулись в ряды армии. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.

По его словам, часть раненых доставлены в больницы Армении.

«Большинство из них получили легкие ранения и уже вернулись в строй. Сейчас количество раненых уменьшилось, если вычесть количество раненых, которые уже продолжают службу, получается, что из 200 раненых осталось 100-120. Остальные уже поправились и выполняют свои боевые задачи», - сказал Ованнисян.

Говоря о серьезно раненых, Ованнисян сказал, что не может предоставить статистические данные.