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Лавров: потери мировой экономики от кибератак могут составить $8 трлн в 2022 году

Лавров: потери мировой экономики от кибератак могут составить $8 трлн в 2022 году

Потери мировой экономики из-за кибератак в 2022 году могут достигнуть $8 трлн. Как передает Арменпресс, об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для журнала "Внешнеэкономические связи".

По словам главы МИД РФ, мировое сообщество сталкивается с "киберпандемией". "Глубокую озабоченность вызывают акты кибертерроризма, зафиксированный в период эпидемии рост количества "нападений" на объекты здравоохранения, финансовые, образовательные структуры, международные организации", - указал он.

Лавров отметил, что преступная деятельность в киберпространстве, согласно рейтингу Всемирного экономического форума (ВЭФ), входит в пятерку глобальных рисков и угрожает существованию и успешному функционированию целых отраслей. "По данным ВЭФ, только в 2019 году потери мировой экономики от кибератак оцениваются в $2,5 трлн, а к 2022 году этот показатель может достичь $8 трлн", - сообщил он.

 


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