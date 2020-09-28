Армения пользуется недвусмысленной и безоговорочной поддержкой международного сообщества: МИД

Республика Армения пользуется недвусмысленной и безоговорочной поддержкой международного сообщества в том, что военная агрессия на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта должна быть немедленно прекращена, а любое проявление применения силы должно быть осуждено. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 28 сентября заявила пресс-секретарь министра иностранных дел Армении Анна Нагдалян.

«У нас есть недвусмысленная и безоговорочная поддержка международного сообщества, которое осуждает применение силы и усилия по подрыву мира, стабильности и безопасности в регионе. Столкнувшись с такой позицией международного сообщества, Баку начал прибегать к своим традиционным инструментам, распространяя ложные слухи о том, что армянская сторона была инициатором боев, - сказал Нагдалян.

Представитель МИД добавила, что это не первый раз, когда Баку делает такой шаг, но у Армении есть фактическая информация о начале боевых действий со стороны Азербайджана.

«У нас есть фактическая, неопровержимая информация о том, с какой стороны начались боевые действия. В течение многих лет, нарушая бессрочные трехсторонние соглашения, устанавливающие режим прекращения огня, и отказываясь от механизмов мониторинга прекращения огня, Азербайджан демонстрирует, что у него всегда были планы начать войну», - сказала Анна Нагдалян.

Нагдалян отметила, что на этот раз агрессия, развязанная Азербайджаном, имеет две особенности.

«Первая особенность заключается в том, что на уровне президента Азербайджана был публичный отказ от мирного процесса, была поставлена задача решить вопрос военным путем. Вторая особенность заключается в том, что на этот раз мы видим прямую политическую и военную поддержку Азербайджана со стороны Турции. Это проявляется военным присутствием Турции на месте. На этот раз народ Арцаха борется против турецко-азербайджанского союза. Возможности и решимость Арцаха и Армении противостоять этому альянсу, непоколебимы», - сказала представитель МИД.

Анна Нагдалян добавила, что дипломатическая служба Армении работает в экстренном режиме, а министр Зограб Мнацаканян находится в постоянном контакте со своими коллегами из разных стран.