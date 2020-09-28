На юге противник отброшен на исходные позиции, на севере обстреляны населенные пункты

Боевые действия с различной интенсивностью продолжаются на всей линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.

По его словам, в эпицентре остаются северное и южное направления.

«Вооруженные силы Азербайджана, проводившие широкомасштабные наступательные операции на южном направлении Арцаха, отброшены назад. За это время они потеряли 10-11 единиц бронетехники, в основном танки. Противник отброшен на исходные позиции, на данный момент относительно спокойно, идут легкие бои.

По другим направлениям бои продолжаются. Применение артиллерии было довольно интенсивным, днем подвергались артиллерийскому обстрелу северные населенные пункты, в частности Мартакерт и окрестные населенные пункты. Под огонь попали и представители СМИ», - сказал Ованнисян.