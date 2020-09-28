Время в Ереване: 11:07:36,   28 Сентябрь

Искренне просим остановить кровопролитие: заявление МИД Беларуси

Искренне просим остановить кровопролитие: заявление МИД Беларуси

Министерство иностранных дел Беларуси выступило с заявлением в связи с войной в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт ведомства, в заявлении МИД Беларуси говорится:

«Республика Беларусь глубоко обеспокоена резкой эскалацией обстановки и активными боевыми действиями с применением тяжелых видов вооружений и авиации в зоне нагорно-карабахского конфликта. 

Не только призываем, но и искренне просим обоих важных для нас партнеров – Азербайджан и Армению – прекратить боевые действия, отказаться от применения оружия и найти способы мирного урегулирования ситуации, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ. 

Подтверждаем готовность оказать любое необходимое содействие в продвижении диалога сторон в этом и иных приемлемых для них форматах.  Главное сегодня – как можно быстрее остановить кровопролитие и избежать новых жертв. Человеческие жизни бесценны, поэтому крайне важно приложить все усилия для сохранения мира и спокойствия в регионе».


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


Также по теме


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации