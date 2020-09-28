Масштабная танковая атака противника на южном направлении пресечена: МО Армении
Масштабная танковая атака противника на южном направлении пресечена. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.
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