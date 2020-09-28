Япония призывает к немедленному прекращению боевых действий: МИД Японии

Япония призывает к немедленному прекращению боевых действий на линии соприкосновения в Нагорным Карабахом. Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщил пресс-секретарь МИД Японии Йосида Томоюки.

«Япония серьезно обеспокоена вооруженным противостоянием, которое происходит вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом с 27 сентября и в результате которого погибли люди, в том числе мирные жители. Япония призывает все заинтересованные стороны немедленно прекратить боевые действия, проявить максимальную сдержанность и возобновить диалог. Окончательное урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном имеет решающее значение для мира и стабильности на Кавказе», - сказал Томоюки.

Представитель МИД добавил, что Япония полностью поддерживает посреднические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Япония полностью поддерживает посреднические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по разрешению конфликта между двумя странами и надеется на мирное урегулирование на основе принципов международного права», - сказал Йосида Томоюки.