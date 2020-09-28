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Эрдоган обвинил страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ в бездействии

Эрдоган обвинил страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ в бездействии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ в бездействии. Как сообщает Арменпресс, слова Эрдогана цитируют турецкие СМИ.

В ответ на призывы разных стран к Турции, как члену Минской группы ОБСЕ, о том,  что следует проявлять сдержанность в вопросе Арцаха, президент Турции сказал, что теперь нагорно-карабахский конфликт должен быть решен раз и навсегда, и страны-сопредседатели не должны давать ему советов по этому вопросу.

«США, Россия и Франция не могут решить этот вопрос около 30 лет. А теперь все они дают советы», - сказал Эрдоган.


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