Армянская сторона опубликовала очередное видео поражения военной техники

Во время широкомасштабных операций на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана подразделения Армии обороны успешно проводят карательные действия на отдельных участках.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«Ведутся бои с разной интенсивностью. Подразделения Армии обороны успешно проводят карательные действия на отдельных участках. Боевой дух наших военнослужащих высок», - отметила Степанян, разместив прикрепленный к посту видеоролик, на котором показаны потери азербайджанской военной техники.