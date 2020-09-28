Армянская сторона опубликовала очередное видео поражения военной техники
16:16, 28 Сентябрь, 2020
Во время широкомасштабных операций на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана подразделения Армии обороны успешно проводят карательные действия на отдельных участках.
Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.
«Ведутся бои с разной интенсивностью. Подразделения Армии обороны успешно проводят карательные действия на отдельных участках. Боевой дух наших военнослужащих высок», - отметила Степанян, разместив прикрепленный к посту видеоролик, на котором показаны потери азербайджанской военной техники.
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