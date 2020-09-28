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Армянская сторона опубликовала очередное видео поражения военной техники

Армянская сторона опубликовала очередное видео поражения военной техники

Во время широкомасштабных операций на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана подразделения Армии обороны успешно проводят карательные действия на отдельных участках.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«Ведутся бои с разной интенсивностью. Подразделения Армии обороны успешно проводят карательные действия на отдельных участках. Боевой дух наших военнослужащих высок», - отметила Степанян, разместив прикрепленный к посту видеоролик, на котором показаны потери азербайджанской военной техники.


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