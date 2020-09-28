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Анна Акопян в Степанакерте посетила раненых солдат

Анна Акопян в Степанакерте посетила раненых солдат

Супруга премьер-министра Анна Акопян посетила Степанакертский центральный военный госпиталь, навестила раненых солдат. Как сообщает Арменпресс, Акопян написала об этом на своей странице в Facebook.

27 сентября Анна Акопян и супруга президент Республики Арцах Кристина Арутюнян побывали также в Республиканском медицинском центре.


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