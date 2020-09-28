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Созданы хорошие возможности для дальнейшего развития достигнутых успехов: МО Арцаха

Созданы хорошие возможности для дальнейшего развития достигнутых успехов: МО Арцаха

Президент Арцаха Араик Арутюнян и министр обороны Армении Давид Тоноян 28 сентября посетили Центр боевого управления армией с целью ознакомления с текущими и дальнейшими возможными развитиями боевых действий, продолжающихся по всему периметру линии соприкосновения войск Арцаха и Азербайджана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-майор Джалал Арутюнян представил оперативно-тактическую ситуацию, затронул все процессы, которые осуществляются подразделениями Армии обороны в направлении противостояния азербайджанской агрессии. 

Командующий армией заверил, что ситуация полностью контролируется военными силами Республики Арцах, и созданы хорошие возможности для дальнейшего развития достигнутых успехов.


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