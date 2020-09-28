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Саудовская Аравия наложила эмбарго на все товары из Турции

Саудовская Аравия наложила эмбарго на все товары из Турции

Саудовская Аравия наложила эмбарго на все товары из Турции. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Утверждается, что Эр-Рияд оказывает давление на местные предприятия, чтобы те не торговали с Анкарой. Саудовская Аравия пообещала наложить штраф на любую компанию, которая проигнорирует приказ. Помимо этого, власти арабской страны якобы «отговаривают» население от поездок в Турцию.

Отмечается, что такие меры станут сильнейшим ударом по и без того ослабленной экономике Турции: экспорт в арабскую страну приносит сотни миллионов долларов. Telegram-канал «Милитарист» предполагает, что меры Эр-Рияда стали ответом на действия Анкары в Нагорном Карабахе. В прошлом году саудовцы также наложили эмбарго на некоторые турецкие товары, в том числе текстиль и скоропортящиеся продукты, по связанным с политикой причинам, отмечает Cumhuriyet.

Ранее стало известно, что Турция готова оказать Азербайджану военную помощь в связи с обострением в Нагорном Карабахе. О нем сообщалось утром 27 сентября: Баку и Ереван обменялись взаимными обвинениями в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются.

 


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