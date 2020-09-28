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Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян отбыл в Республику Арцах

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян отбыл в Республику Арцах

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян отбыл в Республику Арцах для ознакомления с состоянием здоровья жертв боевых действий противника и процессом оказания медицинской помощи.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения, в ходе визита Арсен Торосян встретился с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном, государственным министром Григорием Мартиросяном, министром здравоохранения Араратом Оганджаняном.

Затем министр посетил Степанакертскую республиканскую больницу, ознакомился с состоянием здоровья госпитализированных, обсудил с коллегой вопросы организации медицинской помощи.


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