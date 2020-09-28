Тейлор Свифт побила рекорд Уитни Хьюстон в чарте Billboard 200

Тейлор Свифт побила рекорд Уитни Хьюстон по общему времени нахождения на первом месте в хит-параде Billboard 200. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Billboard.

Ее последний альбом "Folklore” в седьмой раз поднялся на верхнюю строчку (девять недель спустя после релиза), и в результате суммарно, вместе с другими своими пластинками, она лидирует в чарте уже 47 недель.

Предыдущий рекорд среди исполнительниц принадлежал Уитни Хьюстон, которая в общей сложности (с четырьмя разными альбомами) удерживала первое место в течение 46 недель.

В списке лидеров хитпарада Billboard 200 Тейлор Свифт опережают теперь только мужчины, так The Beatles занимали первую строчку 132 недели (с 19 альбомами), Элвис Пресли – 67 недель, Гарт Брукс – 52, а Майкл Джексон – 51 неделю.

В начале месяца альбом "Folklore" Тейлор Свифт стал первой за четыре года пластинкой, которая оставалась на первой строчке Billboard 200 в течение шести недель подряд. Ранее, в 2016 году, рэперу Drake удалось задержаться на вершине чарта на 13 недель с альбомом "Views".