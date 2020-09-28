 Россия в связи с ситуацией в Карабахе находится на связи с Турцией: Песков

Ситуация в Нагорном Карабахе вызывает у России серьезную озабоченность. Как сообщает «Арменпресс», об этом в прямом эфире “Спутника” заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

“Эскалация ситуации не связана с попыткой извне создать новые трудности для России. Бои должны быть немедленно прекращены. Урегулирование конфликта необходимо перевести в политическое и дипломатическое поле”, - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что Россия по поводу ситуации в Карабахе находится в контакте с Турцией.

По словам Пескова, сейчас не время разбираться, кто прав, а кто виноват, огонь нужно немедленно остановить.

“В случае необходимости Путин поговорит и с руководством Азербайджана”, - сказал Песков.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. С армянской стороны есть 31 погибших и более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. 27 сентября армянская сторона уже сообщила имена 16 погибших, есть более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла около 200 человеческих потерь. ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 27 БПЛА, 36 танков, боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР и 11 единиц бронетехники. В результате возвращения подразделениями Армии обороны Арцаха ряда ранее потерянных позиций несколько десятков тел противника остались на армянской стороне.