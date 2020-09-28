Армия обороны Арцаха опубликовала имена еще 28 погибших военнослужащих

Пресс-служба Армии обороны Республики Арцах опубликовала имена военнослужащих, погибших в ходе боев с противником 28 сентября на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», имена 31 убитого военнослужащего были опубликованы ранее, по новым данным стали известны имена еще 28 военнослужащих.

Агбалян Тигран Суренович, 2001 г. р.

Геворгян Карен Азатович, 2000 г. р.

Гаспарян Ваге Александрович, 2000 г. р.

Саркисян Саргис Арменович, 2002 г. р.

Казарян Арутюн Арташесович, 2000 г. р.

Симонян Арам Арташесович, 2001 г. р.

Арутюнян Нарек Владимирович, 2001 г. р.

Геворгян Агаси Акопович, 2000 г. р.

Бадалян Давид Каренович, 2001 г. р.

Григорян Айк Аветикович, 2001 г. р.

Мартиросян Алекс Гришаевич, 2001 г. р.

Бабаян Георгий Камоевич, 2001 г. р.

Шант Товмасян Саргисович, 2000 г. р.

Акопян Генрик Гургенович, 2002 г. р.

Хачатрян Арман Артурович, 2001 г. р.

Саркисян Нарек Араикович, 2001 г. р.

Гарибян Арташес Рубикович, 1999 г. р.

Овакимян Мгер Ашотович, 2000 г. р.

Айкян Николай Михайлович, 1972 г. р.

Погосян Арман Лерникович, 1992 г. р.

Микаэлян Агаси Врежович, 1992 г. р.

Геворгян Арут Сагателович, 1996 г. р.

Мазманян Смбат Амаякович, 1998 г. р.

Кешишян Арутюн Карапетович, 1986 г. р.

Марукян Самвел Гагикович, 1998 г. р.

Мирзоян Ваге Айказович, 2000 г. р.

Елисеев Ованнес Олегович, 2001 г. р.

Григорян Арам Самвелович, 2000 г. р.