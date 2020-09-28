Необходимо немедленно прекратить военные действия: обращение депутатов Европарламента

Об агрессии Азербайджана против Арцаха рассказал официальный представитель Европейской народной партии (ЕНП) по иностранным делам Майкл Галлер, координатор по иностранным делам второй по величине фракции Социалистически-демократического альянса (S&D) Тонино Пиццула.

“Азербайджан должен немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Согласно соглашению, конфликт должен быть урегулирован путем мирных переговоров. Необходимо предотвратить широкомасштабную войну между Азербайджаном и Арменией. Пострадают люди со обех сторон”, - заявил Мишэль Галер в своем Twitter-аккаунте. Об этом сообщает «Арменпресс».

Тонино Пиццула осудил действия Азербайджана в своем аккаунте в Twitter и призвал международное сообщество работать с обеими сторонами.

“Я осуждаю действия Азербайджана. Необходимо вернуться к переговорному процессу, основанному на трех принципах, согласованных в ОБСЕ, а именно: территориальная целостность, право на самоопределение, особенно неприменение силы. Я призываю международных участников, сопредседателей Минской группы, работать с обеими сторонами, - сказал Тонино Пиццула.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. С армянской стороны есть 31 погибших и более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. 27 сентября армянская сторона уже сообщила имена 16 погибших, есть более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла около 200 человеческих потерь. ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 27 БПЛА, 36 танков, боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР и 11 единиц бронетехники. В результате возвращения подразделениями Армии обороны Арцаха ряда ранее потерянных позиций несколько десятков тел противника остались на армянской стороне.