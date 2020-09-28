Народ Арцаха воюет с турецко-азербайджанским альянсом: МИД Республики Армения

Министерство иностранных дел Республики Армения распространило заявление по поводу агрессии Азербайджана против Арцаха.

«Арменпресс» представляет заявление МИД Армении:

“По состоянию на 28 сентября продолжается широкомасштабная агрессия Азербайджана против Арцаха.

Заявления международного сообщества, в том числе и сопредседателей Минской группы ОБСЕ и их стран, относительно обострения ситуации вдоль всей линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном, однозначно показывают, что международное сообщество осуждает применение силы и подрыв регионального мира и безопасности.

Столкнувшись с единством этой позиции международного сообщества, азербайджанская сторона прибегла к откровенным фальсификациям, обвинив армянскую сторону в развязывании боевых действий.

Между тем, существуют неопровержимые фактические основания того, что именно Азербайджан инициировал агрессию.

На протяжении многих лет Азербайджан последовательно нарушал режим прекращения огня, достигнутый в 1994 - 1995 гг., согласно бессрочным трехсторонним соглашениям. Были отклонены и предложения о внедрении механизмов расследования нарушений режима прекращения огня, предлагаемые сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и укреплении мониторинга прекращения огня для сохранения возможностей применения силы и прекращения игры обвинений. Последним ярким выражением этого является то, что 25 сентября Азербайджан отклонил просьбу личного представителя Действующего председателя ОБСЕ провести мониторинг на линии соприкосновения, что наглядно показывает, что целью Азербайджана было скрыть свои планы начать войну.

Нынешняя агрессия Азербайджана против Арцаха характеризуется двумя важными особенностями․

Первая - Азербайджан на уровне президента Алиева публично отказался от мирного процесса и поставил задачу решить карабахскую проблему полномасштабной войной

Вторая - для достижения этой цели Азербайджан получает широкомасштабную военно-политическую поддержку Турции.

Согласно достоверным источникам, Турция вербует иностранных боевиков-террористов и переправляет их в Азербайджан. В то же время Турция оказывает полную политическую и пропагандистскую поддержку Азербайджану на уровне самого высокого руководства. По сути, создается ситуация, когда народ Арцаха воюет против турецко-азербайджанского союза. Турция, столетие назад уничтожавшая армянский народ на своей исторической родине и до сих пор оправдывающая это преступление, теперь же всеми возможными средствами она поддерживает Азербайджан для совершения тех же актов геноцида на Южном Кавказе. Этот геноцидальный турецко-азербайджанский союз представляет собой серьезную угрозу для народов региона.

Армения и Арцах полны решимости - сопротивляться изо всех сил, нейтрализовать намерения этого союза. Этой решимости армянских сторон нет альтернативы, так как она выражает нерушимое желание армянского народа жить на своей исторической родине.

Армения абсолютно убеждена, что военная авантюра Азербайджана потерпит неудачу, Азербайджан будет вынужден отказаться от намерения решить вопрос военным путем и говорить с народом Арцаха языком артиллерии, и сесть за стол мирных переговоров.

Примечательно, что Турция поддерживала Азербайджан в рамках карабахского конфликта еще с 90-х годов прошлого века, когда подвергла сухопутной блокаде Республику Армения. Тем не менее, в ходе этой агрессии и подготовки к ней поддержка Турции претерпела качественные изменения и характеризуется прямым присутствием Турции на сцене военных действий.

Вместе с Азербайджаном сражаются и турецкие военные специалисты, использующие вооружение турецкого производства, в том числе и беспилотные летательные аппараты и военные самолеты.