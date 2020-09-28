Вардан Тоганян не исключил, что Армения может обратиться к РФ для новых поставок оружия

В случае необходимости Армения может обратиться к РФ для новых поставок российского оружия, но пока об этом не говорится. Как сообщает «Арменпресс», об этом в интервью “РИА Новости” сказал посол Республики Армения в России Вардан Тоганян.

Он напомнил, что вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы предоставить им информацию о ситуации.

Посол подчеркнул, что Армения и Россия являются союзниками с соответствующими обязательствами. “Наше военно-техническое сотрудничество развивается, реализация договоренностей о поставках вооружений идет нормальным ходом. Сегодня ситуация изменилась, есть и третья сторона - Турция. В случае необходимости мы обратимся к РФ для решения вопроса по дополнительным поставкам вооружений, в первую очередь к России”, - сказал Тоганян. Тоганян упомянул участие Турции в конфликте, подчеркнув, что эта страна перебросила наемников из Сирии в Азербайджан. “По нашим данным, Турция недавно перебросила из Сирии в Азербайджан около 4 000 боевиков. Их обучают в лагерях боевиков и перебрасывают туда”, - сказал он.

В интервью “Эхо Москвы” Вардан Тоганян выразил надежду, что России удастся остановить эскалацию военных действий в Нагорном Карабахе. “Россия всегда занимала сбалансированную позицию. Сегодня заинтересована и сама Россия, вчера состоялись телефонные переговоры на уровне министров иностранных дел, премьера и президента, Россия призывает к прекращению боевых действий. Я надеюсь, что Россия сумеет остановить эту войну и посадить стороны за стол переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы”, - сказал посол Армении в России.