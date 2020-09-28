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Украинские депутаты выразили готовность выехать в Армению и помогать армянам

Украинские депутаты выразили готовность выехать в Армению и помогать армянам

 Артем Дмитрук, член Верховной Рады Украины и руководитель парламентской группы дружбы с Арменией, глубоко обеспокоен военной ситуацией в Арцахе.

“Как народный депутат Украины, руководитель группы межпарламентской дружбы с Арменией я глубоко обеспокоен ситуацией в Арцахе. Сообщается, что вдоль границы ведутся ожесточенные бои, сбиты вертолеты. Я убежден, что любой конфликт можно разрешить мирным путем”, - написал Дмитрук на своей странице в Instagram, передает «Арменпресс».

Украинский депутат также выразил готовность выехать в Армению, чтобы на месте помочь братскому армянскому народу. “Я призываю народных депутатов Украины, представителей министерств и ведомств объединиться, чтобы выехать на место событий и на месте помочь дружественному армянскому народу”, - предложил он.

Ранее другой депутат Верховной Рады Дарья Володина написала в своем Telegram-канале, что обе стороны должны сесть за стол переговоров и признать, что нельзя оправдывать нападение на мирное население. Об этом сообщила AnalitikaUA.net.


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