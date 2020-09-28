Я в ужасе от возможного участия Турции в этой войне: депутат СЕ

Депутат Европарламента Ларс Патрик Берг осуждает нападение Азербайджана на Арцах, подчеркивая, что международное сообщество должно сплотиться, чтобы заставить азербайджанскую сторону отступить. Депутат Европарламента эту уверенность выразил в разговоре с «Арменпресс».

“Я со всей полнотой осуждаю нападение Вооруженных сил Азербайджана, совершенное в воскресенье. Я также в ужасе от возможного участия Турции в этой войне, особенно помня историю Геноцида армян, совершенного Турцией”, - сказал он.

Он отметил, что Азербайджан хотя и согласился на политический процесс в рамках ОБСЕ, однако, получается, что только Армения выполняет взятые на себя обязательства. Международное сообщество должно объединиться, чтобы заставить Азербайджан отступить и вернуться к переговорам, согласованным на международном уровне”, - сказал Ларс Патрик Берг.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. С армянской стороны есть 31 погибших и более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. 27 сентября армянская сторона уже сообщила имена 16 погибших, есть более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла около 200 человеческих потерь. ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 27 БПЛА, 36 танков, боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР и 11 единиц бронетехники. В результате возвращения подразделениями Армии обороны Арцаха ряда ранее потерянных позиций несколько десятков тел противника остались на армянской стороне.

Анна Григорян