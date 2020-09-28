Сирийские наемники устроили в Азербайджане переполох: сообщают азербайджанские СМИ

Сирийские боевики, дислоцированные в приграничных селах Азербайджана для оказания поддержки азербайджанской армии, стали настоящей чумой для местных жителей, между ними начались столкновения. Об этом, как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт “Free Azerbaijan”. Сайт напоминает, что, как сообщалось ранее, сирийские боевики прибыли в Азербайджан для оказания поддержки азербайджанской армии и дислоцировались в приграничных селах.

“Сирийские боевики вызвали переполох. Сообщается, что столкновения между местными жителями и сирийскими боевиками продолжаются уже в течение двух дней. Боевики с Ближнего Востока плохо относятся к сельчанам, в частности, оскорбляют и угрожают, не разрешают женщинам выходить из дома без хиджаба. Кроме того, “гости” нападают, грабят местные магазины, не разрешают продавать и употреблять алкоголь. Иными словами, боевики применяют законы шариата”, - сообщило издание. Во избежание более серьезных и масштабных столкновений в дело вмешалась военная полиция, которой каким-то образом силой удалось временно исправить ситуацию. Местных азербайджанцев беспокоит то, что они вынуждены противостоять сирийским боевикам, которые воюют на стороне азербайджанцев.

По данным спецслужб, в развязанных Азербайджаном боевых действиях принимают участие около 4 000 боевиков из Сирии. Среди боевиков есть жертвы.

Анна Григорян