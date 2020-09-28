Азербайджан должен немедленно прекратить свои агрессивные действия: греческий депутат

Бывший министр иностранных дел Греции Георгий Катругалос, член партии “СИРИЗА - Прогрессивный альянс”, призвал Азербайджан немедленно прекратить агрессию. Как сообщает «Арменпресс», Катругалос написал об этом в своем микроблоге в Twitter, упомянув боевые действия, развязанные Азербайджаном в направлении Арцаха.

“Эскалация нагорно-карабахского конфликта угрожает миру во всем регионе. Азербайджан должен немедленно прекратить свои агрессивные действия. Стороны должны проявить сдержанность, чтобы возобновить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ”, - написал Катругалос.

Он подчеркнул, что третьи державы, такие как Турция, должны способствовать возобновлению диалога, а не эскалации напряженности.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. С армянской стороны есть 31 погибших и более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. 27 сентября армянская сторона уже сообщила имена 16 погибших, есть более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла около 200 человеческих потерь. ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 27 БПЛА, 36 танков, боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР и 11 единиц бронетехники. В результате возвращения подразделениями Армии обороны Арцаха ряда ранее потерянных позиций несколько десятков тел противника остались на армянской стороне.

Подготовила Анна Григорян