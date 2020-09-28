Австрия должна сделать все, чтобы остановить войну: Гудрун Куглер

12:15, 28 Սեպտեմբեր, 2020

Член парламента Австрии, руководитель армяно-австрийской группы дружбы Гудрун Куглер обратилась к военным действиям, развязанным Азербайджаном в направлении Арцаха, подчеркнув, что Австрия должна сделать все, чтобы война была немедленно прекращена. Как передает «Арменпресс», об этом Куглер написала на своей странице в Facebook.

“Сегодня со мной связались несколько отчаявшихся армян. Произошло нападение на этнические армянские деревни в Нагорном Карабахе, убиты граждане, с обеих сторон есть готовность сражаться. К этому хочет присоединиться и Турция.

Она подчеркнула, что Австрия вместе со всем международным сообществом должна сделать все, чтобы война немедленно была прекращена, и диалог был бы восстановлен.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. С армянской стороны есть 31 погибших и более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. 27 сентября армянская сторона уже сообщила имена 16 погибших, есть более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла около 200 человеческих потерь. ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 27 БПЛА, 36 танков, боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР и 11 единиц бронетехники. В результате возвращения подразделениями Армии обороны Арцаха ряда ранее потерянных позиций несколько десятков тел противника остались на армянской стороне.

Подготовила Анна Григорян